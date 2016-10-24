Станцию петербургского метрополитена "Московскую" закрыли на вход и выход утром 24 октября. Как сообщили Metro в пресс-службе подземки, на станции обнаружен бесхозный пакет.

"В 10.21 станция "Московская" закрыта на вход и выход. Поезда следуют без остановки. На платформе обнаружен безнадзорный пакет", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Добавим, брошенные пассажирами вещи находят в петербургском метрополитене ежедневно.

Так, накануне закрывали станцию "Старая деревня". Там на платформе нашли сумку, которая после обследования оказалась вполне безобидной. Не работала станция в воскресенье с 11.35 до 12.10.

В субботу, 22 октября, днем закрывали станцию "Удельная". Там кто-то позабыл пустой чемодан-футляр.