Утром 12 октября станцию петербургского метро «Технологический институт-1» закрывали для пассажиров. Об этом Metro сообщили читатели.

- По громкой связи передают, что станция "Технологический институт-1" закрыта по техническим причинам, - рассказали Metro читатели в 09.50.

Как уточнили в информационном центре петербургской поземки, пересадочная станция была закрыта с 09.45. Причиной закрытия стал бесхозный предмет на платформе. Проверка продлилась около получаса - в 10.15 ограничения были сняты.

Отметим, что подобные случаи участились. Только за последние 3 дня были зафиксированы около 5 подобных инцидентов, когда на время проверки ограничивали вход и выход, а также поезда проходили станцию без остановки. В 4-х случаях причиной были забытые вещи пассажиров, и только в одном - звонок нетрезвой петербурженки, заявившей о том, что на станции заложено взрывное устройство.