Проверка бесхозного предмета продлилась чуть более получаса. По словам очевидцев, которые поделились фото в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" 4 октября, около полудня станцию метро "Пионерская" закрыли на вход и выход. По громкой связи сообщалось, что закрыта по техническим причинам.

- Поезда проходят мимо без остановки, - сообщают пассажиры.

Как стало известно позднее, причиной ограничения стала бесхозная сумка, оставленная на платформе. Её обследовали кинологи.

- Станция "Пионерская" была закрыта до 12.40, - уточнили Мetro в информационно-справочном центре питерской подземки. - В настоящее время работает в штатном режиме.

Пассажиров просят быть внимательными и не забывать личные вещи в метрополитене и общественном транспорте.