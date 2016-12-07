Вечером 7 декабря в центре Петербурга закрывали на вход и выход станцию метро "Невский проспект", также был закрыт переход на станцию "Гостиный двор". На скамейке на платформе был обнаружен бесхозный пакет. Станция "Гостиный двор" продолжала работу в штатном режиме.

- В 18.10 станция метро "Невский Проспект" закрыта для пассажиров, - сообщили в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - Кто-то снова забыл пакет.

Как уточнили в пресс-службе петербургской подземки, проверка проводилась из-за безнадзорного предмета. Поезда проходили "Невский проспект" на синей ветке метро без остановки.

Станцию открыли спустя полчаса. По словам пассажиров, из-за закрытия "Невского проспекта" собралась большая очередь на "Площади Восстания".

Проверка показала, что в пакете опасных предметов не было.