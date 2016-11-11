Пассажиры петербургской подземки днём и вечером 11 ноября испытали неудобства из-за ограничения работы вестибюлей станций. Четыре станции -"Технологический институт", "Невский проспект", "Озерки" и "Площадь Александра Невского-2" закрывали на проверку из-за бесхозных предметов.

Первой была закрыта станция "Технологический институт", которая возобновила работу после 30-минутной проверки в 11.26.

Затем закрывалась станция в самом центре города "Невский проспект".

- Станция "Невский проспект" была закрыта в 15.39, - сообщили в пресс-службе метрополитена. - На платформе была обнаружена бесхозная коробка. Поезда проходили станцию без остановок. Станции "Гостиный двор" и "Невский проспект-2" продолжали работу в штатном режиме.

Проверка продлилась почти час - для пассажиров "Невский проспект" открыли в 16.40.

В 19.00 стало известно о том, что закрыли "Площадь Александра Невского-2".

- Переход на Александра Невского 2 закрыт, стоит полиция, - пишут очевидцы в 18.40. - Объявляют, что по техническим причинам. Станция, также, закрыта на вход и выход. Вызваны кинологи и бригада ООН.

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, в бесхозном пакете оказалась куртка. Станция возобновила работу в 19.17.

А в 19.11 уже закрыли метро "Озерки" из-за безнадзорного предмета. Проверка также продлилась около получаса.