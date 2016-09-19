Вечером 19 сентября в третий раз пассажиры петербургской подземки испытывали неудобства. Ранее закрывали станцию метро "Невский проспект" на вход и выход, чуть позже - "Электросилу", а вечером очевидцы сообщили о закрытии метро "Лесная".

- Станция метро "Лесная" закрыта на вход и выход по техническим причинам, - пишут в сообществе "ДТП и ЧП / Петербург" в понедельник в 21:35.

По словам очевидцев, причиной закрытия стала бесхозная сумка, оставленная на скамейке. Её оцепили красной лентой. Пассажиров не пускали на станцию, а поезда следовали без остановки.

Станцию метро "Невский проспект" в Петербурге закрывали (подробнее)