Как сегодня, 8 декабря, рассказал руководитель столичного метрополитена Дмитрий Пегов, точная дата открытия этой станции пока не определена. Но предположительно обновлённая станция "Фрунзенская" примет пассажиров 29 декабря 2016 года.

"Постараемся открыть "Фрунзенскую" к этой дате" , – заявил на пресс-конференции руководитель Московского метрополитена Дмитрий Пегов, - основные работы там уже завершены. Вместо трёх эскалаторов установлено четыре. Заменена плитка над путями, отремонтирована платформа, вестибюль".

Как уже писало Metro, 18 декабря центральный участок Сокольнической линии московского метрополитена будет закрыт для проезда из-за поведения ремонтных работ. И это будет последнее технологическое окно в этом году.