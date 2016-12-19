Участок Калининско-Солнцевской линии закрылся на 10 дней. Теперь движение поездов на участке «Парк Победы» – «Деловой центр» вновь начнётся лишь 28 декабря. Зато скоро на жёлтой ветке заработают и новые станции метро. За 10 дней специалисты подключат технологическое оборудование и проведут обкатку путей на участке «Парк Победы» – «Раменки».

Итак, пока для пассажиров закрыты входы и выходы «Делового центра» и «Парка Победы» Калининско-Солнцевской линии, а также переход между «Деловым центром» и «Выставочной». «Парк Победы» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом, уточняют в mos.ru.

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