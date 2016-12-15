Росстат проанализировал стоимость продуктов, входящих в условный набор для встречи Нового года и выяснил, сколько россияне потратят на Новогодний стол в этом году. Об этом в четверг сообщают "Известия".

В набор вошли следующие продукты: колбасы и мясная нарезка, рыбные консервы и деликатесы, икра, курица, говядина, апельсины, напитки, игристое вино отечественного производства, российский коньяк, конфеты.

После оценки всех данных эксперты Росстата пришли к выводу, что праздничное застолье для семьи из четырёх человек будет стоить 5 585 рублей (на 3,6% больше прошлогоднего показателя) – это средний показатель по стране.

При этом в Москве стоимость праздничного стола по сравнению с 2015 годов увеличилась на 2,8% и составит 6 863 рубля, в Санкт-Петербурге – на 5,5% и составит 5 904 рубля.

Также Росстат подсчитал "индексы Оливье и селёдки под шубой" – главных салатов праздничного стола. Они тоже подорожали в 2016 году.

Так, приготовление салата "Оливье" обойдётся россиянам в среднем в 310 рублей (на 1,8% больше, чем год назад), а селёдки под шубой — в 155 рублей (рост составил 3,7%).