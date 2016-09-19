Плата за сквозной проезд по всему Западному скоростному диаметру (ЗСД) в 2017 году не превысит 650 рублей. Накануне губернатор Петербурга подписал постановление, утверждающее максимальный тариф для региональных платных дорог, сообщает "Фонтанка". На сегодняшний день проезд по всему южному участку магистрали стоит 80 рублей, по северному – 100 рублей.

Для легкового транспорта он составит 14 рублей за километр. Напомним, что протяженность ЗСД – 46 километров. Стоимость проезда не должна будет превышать 650 рублей.

Движение по центральному участку ЗСД запустят в ноябре. К этому же времени «Магистраль Северной столицы», являющаяся концессионером трассы, должна будет согласовать с городом стоимость проезда по всему ЗСД.