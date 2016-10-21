Гражданин Украины по имени Алексей, который почти двое суток провел в Пулково, не имея возможности пересечь границу РФ, улетел из Петербурга. Свою историю Алексей рассказал Metro накануне.

По прибытии в Пулково из Антальи (Турция) 19 октября на пограничном контроле мужчину задержали и не разрешили ему въезд в Россию. У Алексея - гражданство Украины, он имеет право на безвизовый въезд в страну. Мужчина был удивлен, что не смог попасть в Петербург, где уже не раз бывал по своему украинскому паспорту.

Позже стало известно, почему Алексей оказался "вне закона".

- Это самая рядовая ситуация. Гражданин Украины просто не смог подтвердить цель своей поездки в Россию, - сообщили Metro в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, - Поэтому ему был временно закрыт въезд в РФ. Таких случаев в месяц бывает 5-6. Причем, не только с гражданами СНГ, но и с путешественниками из стран Европы.

К Алексею накануне вечером в аэропорт прибыл вице-консул консульства Украины в Петербурге. После выяснения всех обстоятельств, он разъяснил мужчине ситуацию.

- После разговора с вице-консулом гражданин Украины признал, что действия пограничников и временное закрытие въезда в страну для него были совершены в рамках закона, - уточнили в ведомстве, - Претензий он не имеет.

Как стало известно Metro, гражданина Украины или любой другой страны, с которой у России "безвизовые" отношения, на паспортном контроле могут попросить подтвердить бронь в гостинице, предоставить телефоны друзей или доказать свою платежеспособность. Даже наличие встречающих в аэропорту имеет важное значение. В противном случае турист может вызвать подозрения, как человек, пытающийся "незаконно мигрировать" из одной страны в другую, и ему временно закроют въезд в РФ.