Представители Международной следственной группы по расследованию авиакатастрофы лайнера MH17 на специально созванной пресс-конференции заявили, что сбивший самолёт самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук" доставили на место трагедии из России.

Следователи провели презентацию и показали, как "Бук" добирался до места назначения. По их версии, Бук везли на белом грузовике марки "Volvo". Конвой видели местные жители в Донецке и на трассах в непосредственной близости от города. В населённом пункте Снежное "Бук" сняли с "Volvo". То, как двигается "Бук" без "Volvo" зафиксировано на видео. Бук ехал в район Первомайского, это недалеко от Снежного.

Затем произошёл запуск ракеты. После этого "Бук" снова поставили на "Volvo" — и он поехал в район Красного Луча, Дебальцево и Луганск. Затем он отправился обратно в Россию. И успешно пересёк границу, это, по версии следствия, подтверждают перехваченные телефонные разговоры.

На это видеопрезентация заканчивается.

Виновники авиакатастрофы не названы. подозреваются 100 человек. Расследование продлено до 2018 года.

Напомним, что следовавший рейсом МН 17 из Амстердама в Куала-Лумпур лайнер "Boeing 777 " Малайзийских авиалиний разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

В Кремле уже заявили о спекуляциях вокруг расследования авиакатастрофы MH 17.