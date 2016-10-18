Сайт TripAdvisor составил рейтинг десяти лучших ресторанов мира, а также составил аналогичный топ для России.

В результате второй год подряд мировое лидерство сохраняет испанский ресторан Martin Berasategui.

Что касается России, то лучших рестораном этого года стал питерский Percorso (находится в отеле Four Seasons).

В списке победителей в этом году в общей сложности 528 ресторанов, включая 25 лучших по миру и 10 лучших в России. Для определения победителей использовался особый алгоритм, учитывающий качество и количество отзывов о ресторанах в разных странах мира, собранных в течение 12 месяцев.

"Когда речь идет о выборе ресторана для особенного вечера в вашей жизни, праздника или знакомства с высокой кухней в незнакомом городе, не хочется полагаться на случай. Потому мы с удовольствием представляем лучшие рестораны мира, покорившие сердца миллионов участников сообщества TripAdvisor, знающих толк в изысканной кухне, — сказал Константин Калабин, руководитель TripAdvisor по развитию рынков России и Восточной Европы. — По какой бы причине вы ни решили поесть вне дома, вы всегда найдете ресторан, который оправдает ваши ожидания и где вы сможете заказать столик заранее".
 
Топ-10 ресторанов высокой кухни в России
 
В этом году в списке лучших исключительно рестораны двух «столиц» — шесть в Санкт-Петербурге и четыре в Москве. В числе лидеров, способных удовлетворить взыскательные вкусы российских гурманов, рестораны итальянской, смешанной, традиционной русской кухни, а также стейк-хаусы.
 
1.   Перкорсо – Санкт-Петербург
 
2.   Стейк-хаус Бизон – Москва
 
3.   Палкинъ – Санкт-Петербург
 
4.   Tурандот – Москва
 
5.   Кафе Пушкинъ – Москва
 
6.   Рибай  – Санкт-Петербург
 
7.   Ресторан Мансарда – Санкт-Петербург
 
8.   Царь – Санкт-Петербург
 
9.   La Bottega Siciliana – Москва
 
10.  Terrassa – Санкт-Петербург.
 
Топ-10 лучших ресторанов мира:
 
1.   Martin Berasategui – Лазарте, Испания
 
2.   Maison Lameloise – Шани, Франция
 
3.   L'Auberge de l'Ill – Ильяэзерн, Франция
 
4.   Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons – Грэйт Милтон, Великобритания
 
5.   Ristorante Don Alfonso 1890 – Сант-Агата-суи-Дуэ-Гольфи, Италия
 
6.   Alinea – Чикаго, США
 
7.   Waterside Inn – Брей-он-Темз, Великобритания
 
8.   Voila Bistrot – Пaрати, Бразилия
 
9.   Adam’s – Бирмингем, Великобритания
 
10.  Azurmendi Gastronomico – Ларрабетцу, Испания.