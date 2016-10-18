Сайт TripAdvisor составил рейтинг десяти лучших ресторанов мира, а также составил аналогичный топ для России.
В результате второй год подряд мировое лидерство сохраняет испанский ресторан Martin Berasategui.
Что касается России, то лучших рестораном этого года стал питерский Percorso (находится в отеле Four Seasons).
В списке победителей в этом году в общей сложности 528 ресторанов, включая 25 лучших по миру и 10 лучших в России. Для определения победителей использовался особый алгоритм, учитывающий качество и количество отзывов о ресторанах в разных странах мира, собранных в течение 12 месяцев.
"Когда речь идет о выборе ресторана для особенного вечера в вашей жизни, праздника или знакомства с высокой кухней в незнакомом городе, не хочется полагаться на случай. Потому мы с удовольствием представляем лучшие рестораны мира, покорившие сердца миллионов участников сообщества TripAdvisor, знающих толк в изысканной кухне, — сказал Константин Калабин, руководитель TripAdvisor по развитию рынков России и Восточной Европы. — По какой бы причине вы ни решили поесть вне дома, вы всегда найдете ресторан, который оправдает ваши ожидания и где вы сможете заказать столик заранее".
Топ-10 ресторанов высокой кухни в России
В этом году в списке лучших исключительно рестораны двух «столиц» — шесть в Санкт-Петербурге и четыре в Москве. В числе лидеров, способных удовлетворить взыскательные вкусы российских гурманов, рестораны итальянской, смешанной, традиционной русской кухни, а также стейк-хаусы.
1. Перкорсо – Санкт-Петербург
2. Стейк-хаус Бизон – Москва
3. Палкинъ – Санкт-Петербург
4. Tурандот – Москва
5. Кафе Пушкинъ – Москва
6. Рибай – Санкт-Петербург
7. Ресторан Мансарда – Санкт-Петербург
8. Царь – Санкт-Петербург
9. La Bottega Siciliana – Москва
10. Terrassa – Санкт-Петербург.
Топ-10 лучших ресторанов мира:
1. Martin Berasategui – Лазарте, Испания
2. Maison Lameloise – Шани, Франция
3. L'Auberge de l'Ill – Ильяэзерн, Франция
4. Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons – Грэйт Милтон, Великобритания
5. Ristorante Don Alfonso 1890 – Сант-Агата-суи-Дуэ-Гольфи, Италия
6. Alinea – Чикаго, США
7. Waterside Inn – Брей-он-Темз, Великобритания
8. Voila Bistrot – Пaрати, Бразилия
9. Adam’s – Бирмингем, Великобритания
10. Azurmendi Gastronomico – Ларрабетцу, Испания.