Сайт TripAdvisor составил рейтинг десяти лучших ресторанов мира, а также составил аналогичный топ для России.

В результате второй год подряд мировое лидерство сохраняет испанский ресторан Martin Berasategui.

Что касается России, то лучших рестораном этого года стал питерский Percorso (находится в отеле Four Seasons).

В списке победителей в этом году в общей сложности 528 ресторанов, включая 25 лучших по миру и 10 лучших в России. Для определения победителей использовался особый алгоритм, учитывающий качество и количество отзывов о ресторанах в разных странах мира, собранных в течение 12 месяцев.

"Когда речь идет о выборе ресторана для особенного вечера в вашей жизни, праздника или знакомства с высокой кухней в незнакомом городе, не хочется полагаться на случай. Потому мы с удовольствием представляем лучшие рестораны мира, покорившие сердца миллионов участников сообщества TripAdvisor, знающих толк в изысканной кухне, — сказал Константин Калабин, руководитель TripAdvisor по развитию рынков России и Восточной Европы. — По какой бы причине вы ни решили поесть вне дома, вы всегда найдете ресторан, который оправдает ваши ожидания и где вы сможете заказать столик заранее".



Топ-10 ресторанов высокой кухни в России



В этом году в списке лучших исключительно рестораны двух «столиц» — шесть в Санкт-Петербурге и четыре в Москве. В числе лидеров, способных удовлетворить взыскательные вкусы российских гурманов, рестораны итальянской, смешанной, традиционной русской кухни, а также стейк-хаусы.



1. Перкорсо – Санкт-Петербург



2. Стейк-хаус Бизон – Москва



3. Палкинъ – Санкт-Петербург



4. Tурандот – Москва



5. Кафе Пушкинъ – Москва



6. Рибай – Санкт-Петербург



7. Ресторан Мансарда – Санкт-Петербург



8. Царь – Санкт-Петербург



9. La Bottega Siciliana – Москва



10. Terrassa – Санкт-Петербург.



Топ-10 лучших ресторанов мира:



1. Martin Berasategui – Лазарте, Испания



2. Maison Lameloise – Шани, Франция



3. L'Auberge de l'Ill – Ильяэзерн, Франция



4. Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons – Грэйт Милтон, Великобритания



5. Ristorante Don Alfonso 1890 – Сант-Агата-суи-Дуэ-Гольфи, Италия



6. Alinea – Чикаго, США



7. Waterside Inn – Брей-он-Темз, Великобритания



8. Voila Bistrot – Пaрати, Бразилия



9. Adam’s – Бирмингем, Великобритания



10. Azurmendi Gastronomico – Ларрабетцу, Испания.