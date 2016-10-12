Недовольных качеством жизни в этом году стало больше

65 % москвичей удовлетворены качеством жизни. При этом в 2015 году таких оптимистов было 72%

33 % не удовлетворены качеством жизни. В прошлом году их было всего 27%

45 % не заметили в этом году негативных изменений

31 % не заметил изменений к лучшему

Чтобы улучшить качество жизни горожане готовы изменить свой стиль жизни

63 % будут меньше тратить на одежду, мебель и бытовую технику

48 % готовы пожертвовать спортом ради экономии

46 % развлечениями

Меньше москвичей считают, что можно сэкономить на дополнительном образовании, еде и лекарствах

17% респондентов полагают, что можно сэкономить на питании

18% - на образовании

4% - на лекарствах

Москвичи считают здоровье главным индикатором качества жизни. При этом большинство (67%) связывают своё состояние с качеством

питания

69 % предпочитают российские овощи и фрукты

27 % заверили, что для них это не имеет значения

2 % намеренно выбирают импортную продукцию