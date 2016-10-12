Недовольных качеством жизни в этом году стало больше
65 % москвичей удовлетворены качеством жизни. При этом в 2015 году таких оптимистов было 72%
33 % не удовлетворены качеством жизни. В прошлом году их было всего 27%
45 % не заметили в этом году негативных изменений
31 % не заметил изменений к лучшему
Чтобы улучшить качество жизни горожане готовы изменить свой стиль жизни
63 % будут меньше тратить на одежду, мебель и бытовую технику
48 % готовы пожертвовать спортом ради экономии
46 % развлечениями
Меньше москвичей считают, что можно сэкономить на дополнительном образовании, еде и лекарствах
17% респондентов полагают, что можно сэкономить на питании
18% - на образовании
4% - на лекарствах
Москвичи считают здоровье главным индикатором качества жизни. При этом большинство (67%) связывают своё состояние с качеством
питания
69 % предпочитают российские овощи и фрукты
27 % заверили, что для них это не имеет значения
2 % намеренно выбирают импортную продукцию