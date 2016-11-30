- Я живу во Франции а там Киркорова не знают, – рассказал он журналистам на пресс-конференции. – В конце декабря 2015 года я получил послание от своей фанатки в Ростове, она прислала мне ссылку на песню Киркорова, написав, что она очень похожа на мою. Я послушал и понял, что да! Это мой ребенок! Я обратился к экспертам в Париже и они сделали заключение, что это действительно плагиат. В феврале, марте я прибыл в Москву, чтобы заключить контракт с адвокатами и выбрал господина Трунова. Если бы я пять лет назад узнал о песне Киркорова, я бы уже тогда подал иск.



Напомним, что 29 ноября юрист Игорь Трунов и его клиент Маруани были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы. Адвокат Киркорова Александр Добровинский утверждает, что юриста и музыканта задержали с поличным при передаче им денежной суммы.

Задержание произошло в рамках написанного в полицию заявления Киркорова о вымогательстве. Маруани и его юрист Трунов были задержаны, но затем были отпущены. В полиции перед музыкантом и юристом извинились.

Маруани и Трунов заявляют, что в банке они должны были подписать соглашение о примирении сторон, по словам французского композитора Киркоров был готов выплатить ему компенсацию в 1 миллион евро за плагиат в песне "Жестокая любовь". Эксперты нашли в ней "факт частичного заимствования" из композиции Дидье Маруани Symphonic Space Dream.