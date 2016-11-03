Тейлор Свифт в 2016-м году возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц по версии авторитетного американского журнала Forbes. Свифт, широко известная по своим произведениям в жанре кантри, заработала за уходящий год 170 миллионов долларов.

По информации Forbes, основной доход Свифт принёс концертный тур "1989". Общая же выручка от концертов Свифт превысила 250 миллионов долларов. Из них 200 миллионов заработаны только в США, где певице удалось по этому показателю превзойти рекорд легендарных Rolling Stones.

Кроме того, было продано более трёх миллионов пластинок Свифт. Помимо своей основной деятельности артистка снимается в рекламе обуви Keds, диетической газировки и продукции Apple, что также приносит ей значительную часть прибыли. Кстати, в июле 2016 года стало известно, что Свифт стала и самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes.

На второй строчке рейтинга певиц расположилась британская исполнительница Адель, заработавшая 80,5 миллиона долларов. Третье место заняла Мадонна (76,5 миллиона долларов).

В топ-10 рейтинга Forbes также вошли Рианна, ($75 миллионов), Бейонсе ($54 миллиона), Кэти Перри ($41 миллион), Дженнифер Лопес ($39,5 миллиона), Бритни Спирс ($30,5 миллиона), Шанайя Твейн ($27,5 миллиона) и Селин Дион ($27 миллионов).