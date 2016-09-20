Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, когда в Москве включат отопление в квартирах в 2016 году.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на Бирюкова, подача тепла начинается, когда среднесуточная температура будет ниже +8 градусов в течение пяти суток.

"По сложившейся традиции, с учётом погодных явлений, это будет примерно после 26-27 сентября", — сказал Бирюков.

В то же время он отметил, что уже в начале сентября были направлены уведомления всем лечебным учреждениям, объектам соцсферы и образования. Отопление на предприятиях подключается в любое время, если есть соответствующая заявка.

Как рассказал Metro ведущий специалист Gismeteo Леонид Старков, за минувшие сутки среднесуточная температура достигла самого низкого значения с начала сезона:

– Она составила +8 градусов. При достижении этой значения в Москве обычно включают центральное отопление. На этом уровне температура будет оставаться в течение всей недели. Получается, осень опережает график примерно на две недели.