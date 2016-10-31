Сегодня, 31 октября, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов рассказал, когда откроют Молитовский мост. По его словам, это произойдёт после того, когда будут устранены все выявленные нарушение. Об этом в понедельник сообщает "НТА-Приволжье".

Ожидается, что трамваи пустят по Молитовскому мосту уже 4 ноября 2016 года.

Мы обещали 31 числа закончить его, мы его закончили. Я думаю, 4 ноября в торжественной обстановке мы его откроем, - сообщил Белов. – Сейчас подрядная организация устраняет те недочёты, что мы нашли в рамках приёмки, регулируют деформационные швы, наводят порядок. Там надо 2-3 дня на эти работы.

Напомним, что Молитовский мост в Нижнем Новгороде был закрыт на ремонт 28 мая 2016 года. Первоначально планировалось, что трамваи начнут ходить по нему в августе, но даты несколько раз сдвигались.

В итоге было принято решение запустить трамваи по Молитовскому мосту после окончания работ.