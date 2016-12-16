Новые серии 4-го сезона популярного британского сериала "Шерлок" выйдут в эфир одновременно с показами по ВВС. Три серии нового "Шерлока" покажут в эфире Первого канала. Уже известны и дата, и время трансляции.

Об этом сообщила в своем Twitter креативный директор Первого канала Елена Афанасьева. Она рассказала, что первая серия 4-го сезона "Шерлока" выйдет в эфир в ночь с 1-го на 2 января в 00.01, вторая серия 4-го сезона "Шерлока" будет показана в ночь с 8-го на 9-е января (тоже в полночь), третья - в ночь на 16 января.

Добавим, создатели сериала уже рассказали, как будут называться серии "Шерлока" в 4-м сезона и выпустили официальный трейлер.

1 серия 4-го сезона "Шерлока" - “Шесть Тэтчер” (The Six Thatchers). Шерлок Холмс, ожидая подвоха от Джима Мориарти (вернувшегося в конце 3 сезона), заинтересуется загадкой: почему кто-то уничтожает портреты бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер? В интригу вновь будет замешана супруга Джона Уотсона Мэри. В основе серии — рассказ “Шесть Наполеонов” Артура Конан Дойла

https://www.facebook.com/Sherlock.BBCW/?fref=ts Фото:

2 серия 4-го сезона "Шерлока" — “Лгущий детектив” (The Lying Detective). В ней на сцену выйдет новый персонаж - Калвертон Смит (из рассказа Дойля “Шерлок Холмс при смерти”, где он пытался убить Шерлока Холмса). Кем он окажется в сериале — неизвестно, но что убийцей - сомнений нет.

https://www.facebook.com/Sherlock.BBCW/?fref=ts Фото:

Третья серия “Шерлока” - “Последняя проблема” (The Final Problem). В ее основе - рассказ “Последнее дело Холмса”. Здесь снова должен появиться Мориарти.

https://www.facebook.com/Sherlock.BBCW/?fref=ts Фото:

Как пишет Deadline, создатели сериала утверждают, что новый сезон "Шерлока" будет «самым захватывающим».

Добавим, создатели сериала "Шерлок" уже заявляли, что 4-й сезон станет последним и продолжать снимать истории про великого сыщика в современных реалиях больше не будут.