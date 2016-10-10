В Люблинском районном суде города Москвы огласили приговор 58-летнему безработному Сергею Галахову, убившему из ружья 25-летнюю девушку, которая под его окнами с громкоговорителем рекламировала магазин одежды и "мешала ему отдыхать".

Появившись в зале суда, Галахов процитировал Высоцкого.

-Уважаемые господа. - сказал он с пафосом, обращаясь к собравшимся журналистам, - Никаких комментариев не будет. Я не люблю когда мне лезут в душу, особенно когда в неё плюют. Всем спасибо, все свободны.

В процитированной им песне также есть слова: "Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрела в упор". Галахов поступил со своей жертвой соответствующе: выстрелил в девушку с балкона четвёртого этажа. Боевой патрон пробил грудь насквозь.

Сотрудники полиции застали его дома, с красным лицом и запахом спиртного изо рта.

-Пояснил, что пил водку, - зачитала судья материалы дела. - показал сотрудникам содержимое оружейного шкафа: ружьё "Рысь" и травматические патроны зелёного цвета.

Однако, когда полицейские рассказали ему, что уже нашли на балконе подъезда красный боевой патрон, Галахов отпираться не стал: показал, где спрятал боеприпасы.

"Вёл себя вызывающе, - говорится в показаниях сотрудников полиции, - говорил, что хотел убить человека, занимающегося рекламой".

Также он добавил, что хотел застрелись мужчину и жалеет, что убита девушка.

Однако позже, в кабинете у следователя, Галахов отказался от прежних показаний и я заявил, что намеревался только напугать промоутера и выстрелить ему под ноги травматическим патроном, но случайно перепутал патроны и взял боевой.

Эту "оплошность" он объяснил нахождением в состоянии аффекта (состояние алкогольного опьянения он тоже стал отрицать), поскольку находился в депрессии, так как с лета 2015 года, после сокращения, не мог устроиться на работу, а шум под окном мешал ему отдыхать. А результатом своего выстрела он интересоваться якобы не стал: пошёл чистить ружьё и смотреть телевизор.

Эту версию суд счёл несостоятельной, потому что во время совершения преступления беспорядочности в действиях, присущей человеку, находящемуся в состоянии аффекта, за Галаховым замечено не было.

И всё же смягчающим обстоятельством при вынесении решения судом стало смешанное расстройство личности, которым страдает Галахов, но при этом, в лечении не нуждается.

В результате подсудимого признали виновным в намеренном причинении смерти и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате морального и материального ущерба сестре погибшей Татьяне Власовой в размере 2 260 000 рублей вместо 4 260 000, которые она заявила в иске.

Приговор суда они с мамой слушали склонив головы, плакали.

– Я не могу быть довльна приговором, – ответила она на вопросы журналистов после заседания. – Я хочу сказать, что суд вынес справедливое решение, а довольна я была бы, если бы ничего этого не было.

Татьяна также рассказала, что за всё время судебного процесса Галахов так и не извинился перед семьёй погибшей.

– Он только принёс соболезнования, но вину свою он не признаёт, вёл себя в ходе суда самодовольно, по-царски, хвастался интеллектом, цитировал писания, цитировал философов, обвинял суд и органы в некомпетентности и всё в этом духе.

Девушка заявила, что она готова к тому, что Галахов и его адвокат могут обжаловать приговор и ей снова придётся отстаивать позицию семьи в суде.

– Мы согласуем эту позицию с подзащитным, – сказал Metro адвокат подсудимого в ответ на вопрос об обжаловании решения суда.