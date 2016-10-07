Онлайн-голосование по выбору символов для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей завершено, итоги подведены на портале "Твоя-Россия.рф". Об этом в пятницу сообщает официальный сайт конкурса.

В результате голосования были определены два победителя: Севастополь и Казань.

За Севастополь проголосовали чуть более 428 тысяч голосов, за Казань – чуть менее 422 тысяч. Окончательные итоги конкурса будут объявлены сегодня в специальной программе телеканала "Россия-1" в прямом эфире. Начало трансляции запланировано на 19:00 по московскому времени.

Сами же банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей планируется выпустить к концу 2017 года.

Напомним, что отбор претендентов на размещение на новых купюрах в 200 и 2000 рублей проходил в три этапа на портале "Твоя-Россия.рф".

В финал вышли только девять участников: Севастополь, Казань, Владимир, Волгоград, Дальний Восток, Иркутск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Сергиев Посад и Сочи. Их судьбу решило онлайн-голосование.