Во время открытия Паралимпиады в Рио белорусский функционер пронёс российский флаг в знак солидарности с отстранёнными российскими спортсменами. Life сообщает, что знамя нёс 53-летний Андрей Фомочин. Судя по данным СМИ, он является директором "Центра подготовки по легкой атлетике". Ранее английские СМИ писали, что Международный паралимпийский комитет примет решение в отношении человека с флагом, когда его имя станет известно.

На открытии Паралимпиады-2016 в Рио белорусы пронесли российский флаг

В Сети появилось множество сообщений о жесте Фомочкина. В основном пользователи поддерживают его.

"Наградить орденом "Дружбы народов", - пишет Сергей Иванов в Twitter.

"Кто То Мужчина своих слов и своего поступка!!! Герой нашего времени,после олим пиады пригласите в Россию на вручение награды,героя должны знать в лицо!!! Братья и друзья себя в деле показывают...." - пишет человек с ником Кто то в Facebook.

"Андрей Фомочкин!!! Человек!" - пишет Куринов Александр.

До открытия Паралимпийских игр председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель говорил, что команда будет нести два флага: свой и российский.