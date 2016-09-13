По данным Федеральной службы госстатистики (Росстат), больше всего получают представители исполнительной власти субъектов РФ. Среди них самыми внушительными заработками обладают госслужащие в Ямало-Ненецком автономном округе – в среднем 159 тыс. рублей (при зарплате в 75,7 тыс. рублей в Уральском федеральном округе). Для сравнения: в Москве их коллегам платят только 67,3 тыс. рублей в месяц, а в Петербурге – 86,7 тыс.

Если смотреть другие округа, то существенно меньше ямальцев зарабатывают в Ненецком автономном округе – 124,6 тыс. рублей (при средней зарплате в 67,7 тыс. по Северо-Западу).

Тройку лидеров замыкает Чукотка, где среднее жалованье региональных госслужащих достигает 108,7 тыс. рублей (при средней зарплате 77,7 тыс.).

Антилидер зарплатного рейтинга – Ингушетия. Там чиновники органов исполнительной власти получают в среднем 25,3 тыс. рублей в месяц (при 31,9 тыс. по Северному Кавказу). Среди других регионов самыми бедными оказались госслужащие Калмыкии – 28,8 тыс. рублей (при 47,2 по Южному федеральному округу).

«Жалованье региональных чиновников за полгода выросло на 7,7%. Средняя зарплата россиян в целом прибавила 7,8%», - Исследование Росстата.

Цифра:

675,5 тыс. человек занимают должности государственной гражданской службы на региональном уровне на конец июля.