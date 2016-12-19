Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) назвала город, где пройдёт чемпионат мира по бобслею и скелетону в следующем году. Соревнования примет немецкий город Кенигзее. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира по данным видам спорта должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года. Однако 13 декабря IBSF объявила о переносе места проведения соревнований.

Ранее за перенос чемпионата из России высказывались сборные Латвии и Южной Кореи, а также об этом шаге задумывалась национальная команда США.

Дело в том, что 9 декабря была обнародовала вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Авторы документа обвиняют Россию в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.