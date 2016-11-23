Граждане России в два раза больше интересуются проблемами здоровья, чем кулинарией. По числу запросов тема лечения стоит вровень с темой «Автомобили». Об этом Metro сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Чаще всего пользователи Сети интересуются не симптомами заболеваний, не адресами хороших клиник, а сразу лекарствами (34% всех запросов). Предпочтение отдаётся «традиционным таблеткам» – люди пытаются выяснить, как они действуют и как их принимать. Интерес к гомеопатии не выше 1%.
Около 30% поисковых запросов – это попытка найти у себя признаки определённого заболевания («симптомы менингита») или поставить себе диагноз по симптомам («кружится голова, и как пьяная»). Часто диагноз связан с лечением или диетой («панкреатит и квашеная капуста»).
Кстати, больше всего, если считать по числу запросов, наших граждан мучают кашель и насморк.
Каждое шестое обращение (16%) – это поиск больницы или врача. Чаще всего россияне интересуются детскими поликлиниками, стоматологиями, роддомами и женскими консультациями.
Какие органы и части тела чаще всего встречаются в поисковых запросах о здоровье.
• Болезни. При поиске конкретных болезней чаще других упоминаются матка, печень и сердце.
• Симптомы. Если запрос описывает симптомы, то чаще остальных фигурируют живот, глаза и кровь (кровотечение).