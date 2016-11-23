Граждане России в два раза больше интересуются проблемами здоровья, чем кулинарией. По числу запросов тема лечения стоит вровень с темой «Автомобили». Об этом Metro сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Чаще всего пользователи Сети интересуются не симптомами заболеваний, не адресами хороших клиник, а сразу лекарствами (34% всех запросов). Предпочтение отдаётся «традиционным таблеткам» – люди пытаются выяснить, как они действуют и как их принимать. Интерес к гомеопатии не выше 1%.

Около 30% поисковых запросов – это попытка найти у себя признаки определённого заболевания («симптомы менингита») или поставить себе диагноз по симптомам («кружится голова, и как пьяная»). Часто диагноз связан с лечением или диетой («панкреатит и квашеная капуста»).

Кстати, больше всего, если считать по числу запросов, наших граждан мучают кашель и насморк.

Каждое шестое обращение (16%) – это поиск больницы или врача. Чаще всего россияне интересуются детскими поликлиниками, стоматологиями, роддомами и женскими консультациями.