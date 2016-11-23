Пользователи Сети активно интересуются, будет ли продолжение фильма "Мажор 3", который с успехом прошёл на Первом канале. Правда, стоит заметить, что пока была показана только вторая часть сериала, последние серии второго "Мажора" прошли на днях. Концовка оказалась интригующей, поэтому вопрос "будет ли третья часть фильма "Мажор" весьма актуален для любителей отечественного кинематографа.

Будет ли продолжение сериала "Мажор" в 2016 году – пока неизвестно, создатели не делали официальных заявлений по этому поводу.

Напомним, что фильм "Мажор 2" оставил после себя недосказанность. В последних сериях произошли следующие события. Беременная Ника (то ли от "Мажора" Игоря Соколовского, то ли от его коллеги Дани) на свадьбе опера Жеки и его невесты Нины соглашается на предложение Дани стать его женой. Подруга Мажора Катя также намекает, что не прочь выйти за него замуж. Но у героя Павла Прилучного совсем другие планы на жизнь, вскоре он признаётся в них Кате.

Даню в итоге убивает хитрый преступник Стас, который подумал, что расстреливает в тёмном переулке Мажора. Коллеги Дани выслеживают Стаса и расстреливают его в подворотне, опасаясь, что он избежит правосудия с помощью адвокатов матери.

Главного врага Мажора – Игнатьева – также убивают из снайперской винтовки. Делает это начальник полицейского отделения, где трудится Мажор. Перед смертью Игнатьев успевает сказать Соколовскому, что не он убил его мать и не он заказал его отца.

Начальник Мажора работает на таинственного злодея, кто он – неизвестно. Тёмной лошадкой оказывается и адвокат Мажора.

Концовка оставила много вопросов. Когда выйдет первая серия фильма "Мажор 3" – не ясно. Создатели сохраняют интригу. Однако некоторые источники утверждают, что первая серия выйдет 22 ноября 2018 года, другие же уверяют, что зрители увидят продолжение уже осенью 2017 года.