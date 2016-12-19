Американский актёр Сильвестр Сталлоне отказался от предложения Дональда Трампа возглавить Национальный Фонд искусств, сообщает издание Variety.

"Я очень польщён предложению быть задействованным в Национальном Фонде искусств. Однако верю, что могут быть намного полезнее, обращая национальное внимание на возвращающихся с боевых точек военнослужащих и их попытки найти хорошо оплачиваемую работу, подходящее жильё и финансовую поддержку, которую эти герои заслуживают ", — заявил Сталлоне в своём обращении.

Ранее издание Daily Mail сообщило о том, что Дональд Трамп предложил Сталлоне занять должность в своей администрации.

Сильвестр Сталлоне — популярный американский актёр итальянского происхождения. Он прославился ролью боксёра Рокки и ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо. В 2016 году Сталлоне в третий раз за свою карьеру был номинирован на премию "Оскар".

Читайте также:

Трамп может назначить Сильвестра Сталлоне главой Национального фонда поддержки искусств