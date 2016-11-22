Белорус Альфред Микус, прогуливаясь по историко-культурному комплексу "Линия Сталина" под Минском, неожиданно замер на месте. Прямо перед собой он увидел гигантскую голову Владимира Ильича Ленина, которая находилась между двумя старенькими машинами – будто припаркованная.

– Обнаружил бюст случайно: снимал фоторепортаж о праздновании Дня артиллериста на территории мемориального комплекса, – рассказывает Альфред Metro. – На дальнем краю, на служебной территории за высоким забором, увидел огромный бюст. Говорят, он стоит там уже около полугода. Для чего – не знаю.

В соцсетях бурно обсуждают фотографии "припаркованной" головы Ленина. "Прямо из земли вырос!" – удивляется Юрий Эбер. "Ленин – гриб!" – считает Владимир Островский.

Как пояснили Metro в музее, бюст Ленина передали на экспозицию из минской военной академии. Раньше голова стояла на большом квадратном пьедестале, но его сохранить не удалось.

– Пока бюст находится у нас на сохранении, временно туда поставили, – говорит директор комплекса Михаил Метла. – Планируем установить экспонат в следующем году как полагается. Это авторская работа, создан ещё в 70-е. Весит несколько тонн. На кранах, помню, ставили.

На территории комплекса больше нет памятников, посвящённых Ленину.

– Думаем, куда его теперь пристроить, чтобы не будоражить ответственность, – говорит Михаил. – Взяли его, поскольку так-то бюст собирались переплавить. Можно сказать, спасательную операцию провели. Всё равно этот памятник имеет ценность. Был же такой исторический персонаж – Владимир Ленин...

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" представляет собой военно-исторический музей под открытым небом. Его основу составляют сохранившиеся с 30-х годов прошлого века долговременные огневые точки Минского укреплённого района. Он был частью укрепрайонов, созданных на западной границе СССР, которые получили неофициальное название "Линия Сталина" – по аналогии с известными "Линией Мажино", "Линией Маннергейма" и так далее.