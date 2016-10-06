В четверг утром в аэропорту "Внуково" рэпер Серёга, известный по хиту "Чёрный бумер", подошёл к стойке регистрации для опаздывающих пассажиров и, понимая, что на самолёт рейса Москва-Минск уже не попасть, "в шутку" объявил о минировании борта.

– В 9.40 в дежурную часть линейного отдела внутренних дел поступил звонок от представителя службы обслуживания пассажирских перевозок, – рассказывает Metro начальник пресс-центра аэропорта "Внуково" Мария Шаравина. – Он сообщил, что пассажир заявил о минировании борта, следующего по маршруту Москва-Минск.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали пассажира, после чего доставили его в линейный отдел:

– Выяснилось, что это гражданин Белоруссии Сергей Васильевич Пархоменко. При задержании пассажир сообщил, что он пошутил, поскольку опаздывал на рейс и, таким образом, хотел задержать борт. А поскольку борт взлетал, и пассажир уже заявил, что пошутил, было принято решение провести проверку борта непосредственно в Минске. Но такие шутки чреваты уголовной ответственностью, в частности, статьёй 207 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД на транспорте по ЦФО Валентина Щёкина подтвердила Metro, что полиция действительно задержала гражданина в аэропорту.

– Один из пассажиров, опаздывающих на рейс, попросил задержать воздушное судно, – рассказывает Щёкина. – Он обратился к представителям авиакомпании с такой просьбой. Естественно, ему отказали. Тогда он заявил, что борт заминирован. Сотрудники транспортной полиции доставили его в дежурную часть для разбирательств. Борт вылетел согласно расписанию, факт не подтвердился. Будет проводиться проверка.

Источник в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил, что задержанным действительно был рэпер Серёга.

– Рэпер, который пел "Чёрный бумер", конечно! – рассказал источник. – Опаздывал на самолёт и шутканул так: "Если я скажу, что заминирован, вы не задержите самолёт? Ну тогда я говорю, что там бомба!" А самолёт уже был в точке невозврата, улетел. Он прям в аэропорту это сказал, на стойках регистрации. Она уже была закончена. Он подходит к стойке регистрации опаздывающих пассажиров и говорит: "А можно задержать рейс?" Ему отвечают: "Нельзя". "А если я скажу, что борт заминирован?" "Всё равно нельзя!" "Ну тогда там находится взрывное устройство". Он ещё хорошо отделался, что борт успел улететь – не будет претензии от авиакомпании. Товарищ оказался у нас в дежурке, и потом выяснилось, кто он. Решили позволить ему выйти из отделения полиции другим выходом. Сейчас он в Минске.

В то же время музыкальный продюсер и представитель рэпера Серёги в Белоруссии Руслан Стариковский заявил, что сам Пархоменко назвал всё произошедшее "уткой".

"Узнал эту историю от журналистов, которые мне сейчас просто обрывают телефон. Я позвонил Серёже, он снял трубку, поржали… Он сказал, что это "утка", и не хочет ничего комментировать", — сообщил Стариковский радио Sputnik Беларусь по телефону.

Однако знакомый рэпера Денис сказал газете Metro, что сам он не в курсе подробностей, и посоветовал звонить помощникам звезды.

– Но по их сообщениям, я понял, что всё действительно так и было, – добавил он.

Как бы то ни было, нарушителю спокойствия, скорее всего, придётся заплатить штраф.

– Это нарушение относится к мелкому хулиганству, поскольку было совершено без применения оружия и не по мотивам ненависти или вражды по отношению к бы то ни было, – рассказал Metro адвокат Владимир Постанюк. – Поэтому, согласно административному кодексу РФ, шутнику грозит штраф в размере от пятисот до тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Более серьёзного наказания в данном случае КоАП не предусматривает.