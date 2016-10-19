Подробности вечернего ДТП с участием ребенка-пешехода, сообщили в ГИБДД города, а также очевидцы случившегося.

Все произошло на Каменноостровском проспекте в Петербурге, вечером 18 октября, на пересечении с улицей Рентгена. Автомобиль «КИА Спортейдж» сбил мальчика, который переходил дорогу. По предварительным данным, ДТП случилось в зоне пешеходного перехода. Врачи оценили состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

Свидетели ДТП уточнили, что дорогу переходили три мальчика.

- Трое мальчиков переходили дорогу, водитель с телефоном в руке не успел притормозить, удар был сильный, отлетел метра на два!, - сообщают в блогах свидетели ДТП, - На момент моего осмотра, он был в сознании , но, по-видимому, там травма головы и похоже на перелом правой ноги! Скорая прибыла через 7 мин! Полиция через 10!

- Ужас! Мальчик был без обуви, скорая погрузила его в машину , но не отъехала, дождались ментов. Что дальше было - не знаю, - сообщили очевидцы.

Местные жители уверяют, что пешеходный переход на Каменноостровском - очень опасный.

"Там очень опасный нерегулируемый переход. Поэтому я перехожу раньше, рядом с Сбербанком".

"Этот пешеходный переход надоел. Перед ним вообще надо поставить барьеры, как на ж/д переезде. Очень тяжело бывает там пройти людям", - говорят петербуржцы.