Телеканал HBO озвучил гонорары актеров за съемки в седьмом и восьмом сезонах "Игры престолов". В седьмом сезоне запланировано семь серий, а в восьмом их будет шесть.

Оказывается, исполнителям главных ролей будут платить по 1 млн 100 тысяч долларов за эпизод. А вот какие зарплаты будут у артистов второстепенных ролей, не сообщается.

В списке счастливчиков упоминаются Эмилия Кларк, Питер Динклейдж, Джон Харрингтон, Лене Хиди и Николай Костер-Вальдау.

Кстати, в 2014 году главные актёры "Игры престолов" получали за эпизод по 300 тысяч долларов.

Съёмки седьмого сезона фэнтези-сериала начались в Испании в конце октября.

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"Игра престолов" — фэнтези-сериал американского канала HBO, выходит с 2011 года. Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".