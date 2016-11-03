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- Опубликовано : Сегодня 08:56

Стала известна причина смерти клоуна Олега Попова, следователи начали проверку

  • Кирилл Сосков

Олег Попов умер в гостинице в Ростове-на-Дону

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В ночь на 3 ноября в Ростове-на-Дону скончался известный клоун Олег Попов, причина смерти Попова уже известна – произошла остановка сердца. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на директора ростовского цирка Дмитрия Резниченко, в Ростов клоун Попов приезжал на гастроли.

По словам Резниченко, Попов ни на что не жаловался и смотрел телевизор в гостинице. Ему стало плохо, вызвали "Скорую помощь". Медики по приезду констатировали смерть. 

Где пройдут похороны клоуна – пока неизвестно. На этот счёт ведутся переговоры с его родственниками.  Следователи уже начали доследственную проверку по факту гибели Попова. 

Отметим, что в Ростове-на-Дону Попов представлял новое шоу "Пусть всегда будет солнце!". Легендарный артист должен был исполнить как ставшие классикой репризы (свой знаменитый "Луч"), так и новые представления с участием прославленных "Канатоходцев" под руководством Патимат Гаджикурбановой, "Конного театра" под руководством Раисы Шаниной, дрессированных собак Натальи Борк, акробатов, иллюзионистов, велофигуристов.

Видео с последнего выхода Олега Попова уже появилось в Сети. 

Умер Олег Попов, что известно об артисте

Олег Попов родился в Московской области, в деревне Вырубово. Попов получил всемирную известность благодаря образу "Солнечного клоуна". Копна светло-желтых волос, несоразмерно большие полосатые брюки, чёрно-белая клетчатая кепка и красный нос — его извечный образ. В начале 1951 года Олег Попов был включен в группу московских артистов, гастролировавшую по стране. Его выступление пользовалось невероятным успехом.

В начале 90-х Попов уехал в Германию, женившись на немке. За рубежом Попов организовал собственную цирковую программу, а в Россию редко приезжал на гастроли. 

Олег Попов – народный артист СССР. Есть дочка о первого брака Ольга. На момент смерти Попову было 86 лет.

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