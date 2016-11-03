Стала известна причина смерти клоуна Олега Попова, следователи начали проверку

В ночь на 3 ноября в Ростове-на-Дону скончался известный клоун Олег Попов, причина смерти Попова уже известна – произошла остановка сердца. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на директора ростовского цирка Дмитрия Резниченко, в Ростов клоун Попов приезжал на гастроли.

По словам Резниченко, Попов ни на что не жаловался и смотрел телевизор в гостинице. Ему стало плохо, вызвали "Скорую помощь". Медики по приезду констатировали смерть.

Где пройдут похороны клоуна – пока неизвестно. На этот счёт ведутся переговоры с его родственниками. Следователи уже начали доследственную проверку по факту гибели Попова.

Отметим, что в Ростове-на-Дону Попов представлял новое шоу "Пусть всегда будет солнце!". Легендарный артист должен был исполнить как ставшие классикой репризы (свой знаменитый "Луч"), так и новые представления с участием прославленных "Канатоходцев" под руководством Патимат Гаджикурбановой, "Конного театра" под руководством Раисы Шаниной, дрессированных собак Натальи Борк, акробатов, иллюзионистов, велофигуристов.

Видео с последнего выхода Олега Попова уже появилось в Сети.