Госсекретарь США Джон Керри пригрозил в телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым, что американцы готовы приостановить сотрудничество по Сирии с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель госдепа Джон Кёрби, сообщает Wall Street Journal.

“Наш госсек подчеркнул, что Россия должна прекратить свою агрессию и позволить гуманитарным конвоям добраться до Алеппо и в другие нуждающиеся регионы. Также в разговоре он отметил, что США и партнеры продолжают считать Россию ответственной за текущую ситуацию", - заявил Кёрби.

В то же время на сайте российского МИДа появилось официальное сообщение для СМИ о деталях разговора Лаврова и Керри.

"С обеих сторон была выражена глубокая обеспокоенность положением в Сирии, прежде всего в Алеппо. С.В.Лавров вновь обратил внимание на то, что целый ряд антиправительственных формирований, которых в Вашингтоне называют «умеренными», не только отказался следовать российско-американской договоренности от 9 сентября по закреплению перемирия и обеспечению гуманитарного доступа, но вместо этого сливается с «Джабхат ан-Нусрой», продолжая боевые действия против сирийской армии бок о бок с этим подразделением «Аль-Каиды». Была подчеркнута необходимость скорейшего выполнения давнего обязательства США об отмежевании ориентированных на Вашингтон отрядов оппозиции от террористических группировок и недопустимость попустительства экстремистам", - говорится в сообщении.

Также в заявлении подчеркивалось, что Керри и Лавров обсудили возможность "возвращения к базовым принципам российско-американских договоренностей по содействию сирийскому урегулированию".