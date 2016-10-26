Международная коалиция по борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) попросила Россию помочь в расследовании авиаударов под Мосулом. Об этом в среду сообщает РИА Новости.

Коалиция во главе с США просит Москву предоставить информацию по авиаударам по гражданской инфраструктуре. По информации издания, представители организации уже направили соответствующий запрос к российской стороне.

– Что касается предположения о жертвах среди мирного населения, юг Мосула – это очень большой район. Мы серьёзно воспринимаем все предположения о гражданских жертвах. Если у российских властей есть больше информации по этому предположению, мы призываем их поделиться ею с нами, что позволит провести расследование, – заявил представитель операции "Непоколебимая решимость".

По его словам, необходима конкретная информация, чтобы можно было определить, участвовали ли самолёты коалиции в авиаударе на юге Мосула.

Напомним, что операция по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ началась 17 октября 2016 года. В действиях принимают участие 25 тысяч иракских военных, бойцы пешмеркга, а также ВВС международной коалиции во главе с США.

Накануне, 25 октября, начальник Главного оперативного управления штаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что 21 октября самолёт ВВС США нанёс удар по школе для девочек Аль-Хадж Юнус в южной части Мосула.

На следующий день массированным ударам подверглись населённые пункты Каракош и Хазна, неподалёку от Мосула, а 23 октября ВВС США нанесли ракетно-бомбовые удары по населённым пунктам Каракхарб и Эщ-Шура под Мосулом.

В результате этих ударов были разрушены гражданские объекты, есть информация о 60 погибших мирных жителей.