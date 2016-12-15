Когда срок годности на банке Coca-Cola заканчивается в 2014 году, значит ли, что её надо выбросить? А что делать с яйцами, которые были годными еще вчера? Здесь очень тонкая грань между расточительностью и попыткой избежать отравления.

«Главное правило: если еда органическая, жизнь продукта может закончится быстро, – говорит доктор Сьюзан Альберс, автор книги "Питайтесь внимательно". – Такую еду вы должны съесть в течение нескольких дней. Не удивляйтесь, если ваш салат потемнеет за один-два дня».

Альберс также говорит, что важно внимательно читать то, что написано на этикетке. "Многие люди не видят разницы в терминологии. Например, "употребить до" и "реализовать до" - это разные вещи. Если написано "реализовать до", значит, у вас есть дополнительное время, чтобы съесть продукт".

Но сколько времени? "Обычно продукт можно есть еще в течение 10 дней, если на нём написано "реализовать до" и если создать для него правильные условия для хранения в холодильнике", - говорит доктор наук Джули Ротенберг. – "Использовать до" не значит, что еда становится опасной, как только истекает срок; это дата контроля качества". Запомните, если вас не смущает вкус, запах, текстура или цвет продукта - ешьте его!

Если продукт упакован, риск отравиться довольно низкий после окончания срока годности, но это не касается мяса, морепродуктов и молочных продуктов. "Последствия могут быть довольно плачевными", - говорит Альберс.

Мы попросили доктора Джули Ротенберг сделать для нас небольшие шпаргалки:

Цыпленок: съешьте или заморозьте его в течение одного-двух дней. Приготовленного цыпленка можно употребить в пищу в течение семи дней. И свежего и приготовленного цыпленка можно держать в морозилке около года.

Говядина: употребите в пищу или заморозьте в течение одного или двух дней. Приготовленную говядину нужно съесть за семь дней. Приготовленная и свежая говядина может храниться в морозильной камере до шести месяцев.

Яйца: их можно употребить в пищу в течение трех-пяти недель после даты реализации, если они не треснули. Для продления срока годности, храните яйца в оригинальной упаковке. Если вы замораживайте яйца, храните их в специальном безопасном контейнере и посолите их.

Молочные продукты: если вы храните их при 40 градусах по Фаренгейту, молоко может храниться от пяти до семи дней, если упаковка вскрыта или если уже закончилась дата эксплуатации. Если упаковка продукта не вскрыта, он обезжирен или с низким содержанием жира, он может храниться чуть дольше (от 7 до 10 дней).

Выпечка: хлеб в упаковке может храниться около 5-7 дней, неохлажденным. Если вы поместите его в холодильник, его жизнь продлится на одну-две недели. Если хлеб несвежий, это не значит, что он испортился, это лишь значит, что велика вероятность образования плесени на нем.

Консервы: несмотря на то, что в них полно химикатов и консервантов, не ешьте их по истечению срока годности. Храните их в темном месте и выбросите их, если на упаковке есть вмятина или отверстие еще до конца истечения срока годности.

Запомните: главный помощник в определении свежести продуктов - ваш нос. "Если по сроку годности продукт еще свежий, но ваш нос говорит иначе, слушайте его. Если он плохо пахнет, выбросьте его немедленно", - говорит доктор Альберс.

Оригинальный текст: Шэрон Фейерейсен