Чтобы устроить себе праздничную поездку на новогодних каникулах россиянину нужно приготовить 20 тысяч рублей. За эти деньги можно отдохнуть где-нибудь в России или СНГ.

За тур по Европе придётся выложить 65 тысяч, а по Азии – в 80 тысяч.

Просто экскурсионная поездка в какой-то из наших городов будет стоить около 10 тысяч рублей на человека.



Кстати, одними из самых популярных новогодних предложений стали туры в Белоруссию. Почти также популярны бюджетные туры в Санкт-Петербург, поездки по Золотому кольцу и горнолыжные курорты Армении. А любителей моря зимой тянет в Таиланд, Китай и Индонезию.

Как отмечают туроператоры, в 2016 году наши туристы, в основном, либо экономят и выбирают бюджетные туры почти без экскурсий, либо заказывают дорогие эксклюзивные путевки, пишет "Лента.ру".