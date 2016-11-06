На юге Петербурга произошло сразу два прорыва теплотрассы утром 6 ноября.

Как сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург», прорывы произошли на ул. Пражской и ул. Бассейной.

Ремонтные работы велись на тепломагистрали диаметром 800 мм по адресу ул. Бассейная, д. 89 и на тепломагистрали диаметром 500 мм по адресу ул. Пражская, д. 20. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

На Пражской улице в результате аварии жители несколько домов остались без отопления. Из-за прорыва на улице Бассейной отопление не отключали.