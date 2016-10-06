Сравниваем персонажей из фильма "Дом странных детей Мисс Перегрин" с героями комиксов

6 октября в отечественном прокате стартовал фильм Тима Бёртона «Дом странных детей Мисс Перегрин» – экранизация дебютного романа Ренсома Риггза. События, описанные в книге, вращаются вокруг вечно молодых детей со странными способностями, которые со своей пернатой наставницей Мисс Алмой ЛеФэй Сапсан (Ева Грин тут превращается в птицу) нашли весьма своеобразный способ спастись от ужасов войны и от человеческой жестокости – спрятались во времени. В книге вы не найдете слово «способность». Это странности. Рассказываем о странностях странных детей и находим их аналоги из мира комиксов.
Эмма Блум – девушка, которая руками вызывает огонь. Прекрасно контролирует свои способности. Подстать своей странности Эмма отличается пылкостью и горячностью характера. Вспыльчивость вулкана граничит в ней с теплотой парного молока. Весьма интересная особа, любившая дедушку Джейкоба (главного героя романа, которого в фильме зовут Джейк). Эту Любовь Джейкоб унаследовал от дедушки вместе с пачкой фотографий сомнительного качества. В Фильме Оливию и Эмму поменяли местами. Бёртон решил, что интереснее будет показать любовь с летающей девушкой.
Аналог суперспособности: Человек-факел, Пиро – Marvel.
Оливия Аброхолос Элефанта – девочка, которая может летать. Но, к сожалению, это не тот полёт, о котором мы мечтаем во снах, и вовсе не супергеройский. Тело Оливии легче воздуха – оно ничего не весит. Если бы не утяжелённые башмаки, которые Оливия носит, её просто унесло бы в поднебесье, как воздушный шарик.
Аналог суперспособности: Супермен – DC Comics, Вижн – Marvel и многие другие, но они контролируют свои способности.
Хью Апистон – мальчик, очень необычным способом приютивший пчёл. Целый рой жужжащих тружениц обитают прямо у него в животе. Хью знает своих пчёл по именам и очень их любит. Кроме пчёл в своём животе, Хью может управлять всеми летающими и жужжащими насекомыми: пчёлами, осами, шмелями и т.д.
Аналог суперспособности: Красная пчела – HIT Comics.
Бронвин Брантли – чрезвычайно сильная девочка. Защищает и заботится о всех детях, часто носит их на руках.
Аналог суперспособности: Капитан Америка – Marvel.
Фиона Фрауэнфильд – замкнутая девочка, которая не ищет общения с другими людьми. Но проблемы с общением меркнут перед способностью влиять на рост травы, деревьев и всяческой растительности. Без всяких ножниц сделать кус в форме оленя, вырастить дерево за 15 минут – нет проблем, если вы Фиона из приюта мисс Сапсан. Аналог суперспособности: Ядовитый плющ – DC Comics.
Миллард Наллингс – личность примечательная своей непримечательностью. Давным-давно Миллард неожиданно для себя обнаружил, что не видит своих пальцев на ногах. На этом дело не остановилось, и спустя какое-то время полностью стал невидимым. Но в отличие от своих супергеройских аналогов может исчезать только сам, а одежда остается видимой. Хочешь быть незамеченным – изволь побегать нагишом.
Аналог суперспособности: Невидимая Леди – вселенная Marvel, Фантастическая четвёрка.
Гораций Сомнассон – мальчик, который может предвидеть будущее. Он считает, что обязан в любой ситуации выглядеть презентабельно, и совершенно неважно, что костюм давно вышел из моды. Отличительная особенность его странности в том, что Гораций может видеть будущее только безразличных ему людей. Чем лучше Гораций к кому-то относится, тем меньше может о нём сказать. Так что, если Гораций может рассказать вам всю вашу жизнь, значит ему глубоко на вас наплевать.
Аналог суперспособности: Джин Грей, Профессор Икс – Marvel.
Енох О’Коннор – мальчик со способностью оживлять неживые предметы. И нет разницы, идёт речь о кукле или о давно закостеневшем мертвеце. Были бы свежие сердца. И его бы воля – пошли бы дорожкам неисчислимые гомункулы.
Нет аналогов среди героев комиксов.
Клэр Денсмор – кто сказал, что способности обязательно должны быть впечатляющими или полезными? Ничего подобного! И Клэр – это прямое тому подтверждение. Клэр особенна тем, что у неё есть дополнительный рот на затылке. С зубами и развитыми челюстями. Неудобно кушать, неважно выглядит, но способности не выбирают!
Нет аналогов среди героев комиксов.
Близнецы неразлучны. Если попробовать их разлучить, они кричат так, что вокруг начинают взрываться предметы. Так можно и убить.
Нет аналогов среди героев комиксов.