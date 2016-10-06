Сравниваем персонажей из фильма "Дом странных детей Мисс Перегрин" с героями комиксов

6 октября в отечественном прокате стартовал фильм Тима Бёртона «Дом странных детей Мисс Перегрин» – экранизация дебютного романа Ренсома Риггза. События, описанные в книге, вращаются вокруг вечно молодых детей со странными способностями, которые со своей пернатой наставницей Мисс Алмой ЛеФэй Сапсан (Ева Грин тут превращается в птицу) нашли весьма своеобразный способ спастись от ужасов войны и от человеческой жестокости – спрятались во времени. В книге вы не найдете слово «способность». Это странности. Рассказываем о странностях странных детей и находим их аналоги из мира комиксов.

Эмма Блум – девушка, которая руками вызывает огонь. Прекрасно контролирует свои способности. Подстать своей странности Эмма отличается пылкостью и горячностью характера. Вспыльчивость вулкана граничит в ней с теплотой парного молока. Весьма интересная особа, любившая дедушку Джейкоба (главного героя романа, которого в фильме зовут Джейк). Эту Любовь Джейкоб унаследовал от дедушки вместе с пачкой фотографий сомнительного качества. В Фильме Оливию и Эмму поменяли местами. Бёртон решил, что интереснее будет показать любовь с летающей девушкой.

Аналог суперспособности: Человек-факел, Пиро – Marvel.

Оливия Аброхолос Элефанта – девочка, которая может летать. Но, к сожалению, это не тот полёт, о котором мы мечтаем во снах, и вовсе не супергеройский. Тело Оливии легче воздуха – оно ничего не весит. Если бы не утяжелённые башмаки, которые Оливия носит, её просто унесло бы в поднебесье, как воздушный шарик.

Аналог суперспособности: Супермен – DC Comics, Вижн – Marvel и многие другие, но они контролируют свои способности.

Хью Апистон – мальчик, очень необычным способом приютивший пчёл. Целый рой жужжащих тружениц обитают прямо у него в животе. Хью знает своих пчёл по именам и очень их любит. Кроме пчёл в своём животе, Хью может управлять всеми летающими и жужжащими насекомыми: пчёлами, осами, шмелями и т.д.

Аналог суперспособности: Красная пчела – HIT Comics.

Бронвин Брантли – чрезвычайно сильная девочка. Защищает и заботится о всех детях, часто носит их на руках.

Аналог суперспособности: Капитан Америка – Marvel.

Фиона Фрауэнфильд – замкнутая девочка, которая не ищет общения с другими людьми. Но проблемы с общением меркнут перед способностью влиять на рост травы, деревьев и всяческой растительности. Без всяких ножниц сделать кус в форме оленя, вырастить дерево за 15 минут – нет проблем, если вы Фиона из приюта мисс Сапсан. Аналог суперспособности: Ядовитый плющ – DC Comics.

Миллард Наллингс – личность примечательная своей непримечательностью. Давным-давно Миллард неожиданно для себя обнаружил, что не видит своих пальцев на ногах. На этом дело не остановилось, и спустя какое-то время полностью стал невидимым. Но в отличие от своих супергеройских аналогов может исчезать только сам, а одежда остается видимой. Хочешь быть незамеченным – изволь побегать нагишом.

Аналог суперспособности: Невидимая Леди – вселенная Marvel, Фантастическая четвёрка.

Гораций Сомнассон – мальчик, который может предвидеть будущее. Он считает, что обязан в любой ситуации выглядеть презентабельно, и совершенно неважно, что костюм давно вышел из моды. Отличительная особенность его странности в том, что Гораций может видеть будущее только безразличных ему людей. Чем лучше Гораций к кому-то относится, тем меньше может о нём сказать. Так что, если Гораций может рассказать вам всю вашу жизнь, значит ему глубоко на вас наплевать.

Аналог суперспособности: Джин Грей, Профессор Икс – Marvel.

Енох О’Коннор – мальчик со способностью оживлять неживые предметы. И нет разницы, идёт речь о кукле или о давно закостеневшем мертвеце. Были бы свежие сердца. И его бы воля – пошли бы дорожкам неисчислимые гомункулы.

Нет аналогов среди героев комиксов.

Клэр Денсмор – кто сказал, что способности обязательно должны быть впечатляющими или полезными? Ничего подобного! И Клэр – это прямое тому подтверждение. Клэр особенна тем, что у неё есть дополнительный рот на затылке. С зубами и развитыми челюстями. Неудобно кушать, неважно выглядит, но способности не выбирают!

Нет аналогов среди героев комиксов.