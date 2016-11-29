Украинская модель Анна Дурицкая подробно рассказала о вечере (с 27 на 28 февраля 2015 года), когда был убит политик Борис Немцов. Показания Дурицкой были оглашены в Московском окружном военном суде.

По её словам, с Немцовым они познакомились летом 2012 года через миллиардера Михаила Прохорова. Встречались несколько раз в месяц: либо в Москве, либо в Киеве. В роковой для Немцова день – 27 февраля – Дурицкая около часу дня прилетела в столичный аэропорт Шереметьево, а затем они с Немцовым отправились к нему домой, политик проживал на улице Малая Ордынка. Там они пробыли до семи часов вечера, а затем отправились по своим делам: Дурицкая – в спа-салон, а Немцов на радиостанцию "Эхо Москвы".

После этого они встретились в кафе "Боско" в ГУМе и пошли домой через Большой Москворецкий мост.

Уже на мосту Дурицкая услышала несколько хлопков. Ей показалось, что это петарды, девушка начала смотреть себе под ноги. Через несколько мгновений она услышала ещё несколько хлопков – и увидела, что Немцов падает на тротуар. Девушка обернулась и увидела, как по проезжей части быстро уезжает легковой автомобиль, она "поняла, что в Немцова стреляли из указанной машины с расстояния примерно три-пять метров".

Затем она подбежала к водителю остановившегося неподалеку "какого-то грузового оранжевого автомобиля с обозначением дорожных или коммунальных служб". Она сказала, что стреляли в человека, и попросила вызвать "скорую помощь" и полицию.

Но человек отказался. После чего модель вернулась к Немцову и увидела другого человека, "который уже куда-то звонил",

Напомним, что расследование по делу Бориса Немцова продолжается, Немцов в 1990-х годах занимал ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.