Metro вдохновилось примером Неймара и вспомнило других футболистов, которые променяли футбольный мяч на музыкальные инструменты.

Пабло Освальдо

Экс-игрок сборной Италии не просто совмещал спорт с музыкой, но и завершил футбольную карьеру в 30 лет ради создания группы.

Освальдо является фанатом The Rolling Stones и Led Zeppelin, а также говорит, что «бренчать» на гитаре любит больше, чем играть в футбол.

Пабло признаётся, что по-настоящему счастлив он только тогда, когда приходит на площадь и играет на гитаре.

Петр Чех

Один из лучших вратарей мира не уходил из футбола, но признавался, что страсть его жизни – игра на ударных.

Чех регулярно записывает каверы на песни Nirvana и Metallica, а также часто выступает на публике как барабанщик группы Eddie Stoilow.

Пеле

Лучший футболист всех времён черпал вдохновение для игры в футбол в музыке.

Первый альбом Пеле записал в 1969 году вместе с бразильской суперзвездой Элис Режиной, а 10 лет назад выпустил полноценный сольный альбом из 12 песен в стиле джаз и популярной в Бразилии босса-нова.

Руслан Нигматуллин

Российские футболисты также находили себя в музыке.

Экс-вратарь сборной России завершил карьеру в 2009 году и тут же начал новую – стал диджеем. Долгое время Руслан был одним из лучших диджеев страны и регулярно гастролировал по России.