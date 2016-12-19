Это была первая за 260 лет реконструкция здания Государственного академического Малого театра России. Его художественный руководитель – Юрий Соломин. Началась реконструкция в 2012 году, а завершилась сегодня – 19 декабря 2016 года.

Театр, что находится в Театральном проезде, дом № 1, открывается спектаклем "Горе от ума". Одну из главных ролей в нём играет знаменитый худрук театра.

"В постановке заняты почти все ведущие артисты Малого театра разных поколений – начиная с молодежи, например, Софью сыграет Полина Долинская, до мэтров – Юрий Соломин выступит в роли Фамусова, а Людмила Полякова в роли Хлестовой", – рассказали в пресс-службе театра.

Кстати, после реконструкции количество мест в зале уменьшилось с 1100 до 870. "Так произошло из-за соблюдения прав людей с ограниченными возможностями. Также был укреплён фундамент, а в театре появился новый универсальный зал для выставок и концертов, и склад для хранения декораций и костюмов", – уточняют в театре.

Сметная стоимость объекта составила более 7,1 млрд рублей. А сами работы закончились раньше предполагаемого изначально срока почти на два года, передаёт Интерфакс.

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