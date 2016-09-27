В центре Москвы прошла операция спецназовцев по освобождению из заложников мужчины, у которого похитители вымогали крупную сумму денег, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам инсайдера, спецоперация проходила на улице Малые Каменщики в районе Таганки, где ранее тем же днем, двое неизвестных, угрожая мужчине пистолетом, взяли его в заложники и требовали за него выкуп.

"Заложник освобожден, двое преступников задержаны", - приводит слова собеседника агентство.

По имеющимся данным, в результате спецоперации погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, заложник является гражданином иностранного государства.

На данный момент на месте происшествия работают следователи, обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.