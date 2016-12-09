Ярославская, Калужская, Владимирская области, Ставропольский край и Ленобласть стали самыми непопулярными среди туристов. Такое исследование опубликовали центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с журналом "Отдых в России". При этом указанные регионы обошли Сибирь, в частности Иркутская область и самый "крайний" - Приморскому краю.

В первую очередь оценивалось количество гостиниц и мест в них, объем заработанных в этой отрасли средств, сколько раз в гостиницах региона переночевали гости из России и из-за рубежа, популярность в интернете и другие критерии.

А вот в таблице среди самых популярных туристических регионов произошли перестановки. На первом месте с большим отрывом - Москва. При этом столица вышла на первое место, обгоняя в два раза по количеству иностранных посетителей Петербург. Северная столица второй раз подряд - с "серебром".

А Сочи спустились с первого места на третье. Из-за загруженности в пик сезона олимпийская столица не справляется с потоком гостей, уверяют авторы исследования. Замыкают пятерку лидеров - Крым и Московская область.

При этом Крым имеет наименьший уровень преступности и из всей пятерки наиболее популярен по количеству запросов в в Интернете, публикаций в СМИ.

Также в первую десятку вошли Нижегородская область, Алтайский край, Республика Татарстан, Калининградская область и Приморский край.

Напомним, ранее мировые эксперты назвали Петербург лучшим туристическим и культурным направлением мира.

В гранд-финале самой престижной мировой награды в области туриндустрии World Travel Awards, которую также называют Оскаром туристической отрасли, Петербург получил премию как лидирующее культурное туристическое направление в мире в 2016 году.

В сентябре этого года город уже был удостоен премии World Travel Awards как лидирующее европейское направление и вышел в гранд-финал мировой награды.