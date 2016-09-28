Ростов" и голландский ПСВ 28 сентября 2016 года проведут поединок в рамках второго раунда группового этапа Лиги чемпионов - самого престижного клубного футбольного турнира Европы. В первом туре "Ростов" на выезде не сумел забить ни единого мяча мюнхенской "Баварии" - и уступил со счётом 0:5. ПСВ дома также проиграл, только испанскому "Атлетико" со счётом 0:1.

Уже известно, что матч "Ростов" - ПСВ 28.09.2016 покажет федеральный канал Матч ТВ, начало прямой трансляции в 21:45 по московскому времени. На сайте канала можно будет смотреть игру онлайн.

"Ростов" - ПСВ 28.09.2016. Прогноз на матч

Ближайший соперник в сравнении с «Баварией» выглядит не столь угрожающе. Тем более «Ростов» уже показал, что способен играть с голландскими грандами. В отборочном раунде плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов ростовчане выбили «Аякс». Тогда выездной матч завершился вничью со счётом 1:1, а в домашней встрече «Ростова» коллектив из Нидерландов был разгромлен со счётом 4:1.

Статистика выездных матчей в России для клуба из Эйндховена говорит о том, что у ПСВ не очень хорошо получается играть в гостях у российских команд. Голландцы проиграли четыре последних матча в нашей стране, да и вообще последний раз на выезде в Лиге чемпионов побеждали в сезоне-2007/08. Правда, случилось это как раз в Москве – тогда с минимальным счётом был обыгран ЦСКА.

После первого тура группового этапа «Ростов» идёт на последнем месте турнирной таблицы в квартете D. ПСВ после поражения «Атлетико» (0:1) также не набрал ни одного очка, но имеет лучшую разницу мячей. В параллельном матче группы встретятся её фавориты – «Бавария» и «Атлетико».

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре Metro заявил, что у ростовчан есть шансы на победу:

– В минувшей игре с «Локомотивом» ростовчане хорошо ловили соперника на контр-атаках и забили тот гол, который в итоге стал победным. «Ростов» должен выиграть с минимальным счётом – они забьют необходимый для них один победный мяч.

Прогноза на матч "Ростов" - ПСВ 28.09.2016 дал Metro и чемпион CCCH 1962 года Валерий Рейнгольд.

– Я уже говорил, что «Ростову» лучше играть в Лиге Европы, потому что шансов в Лиге чемпионов у них нет, – отметил Рейнгольд. – «Атлетико Мадрид» тоже не отдаст очки, а с «ПСВ» они будут бороться за третье место. Моё мнение, что ПСВ они могут обыграть, потому что «ПСВ» абсолютно не сильнее «Ростова». А «Атлетико» и «Бавария» ростовчанам не по зубам. В Лиге Европы они могут далеко пойти, там команды одного уровня с ними, там они могут наигрывать состав какой хотят. Не думаю, что разгром с «Баварией» повлияет на ближайшую игру. Здесь и соперник другой, эмоции другие. «Ростов» всё-таки в Премьер-лиге выглядит очень прилично, идёт в лидерах. Недавно обыграли «Локомотив», у них пока всё в порядке.