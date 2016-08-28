Почему нас укачивает в автомобиле? Согласно доктору Дину Барнетту из Университета Кардиффа, который написал книгу “Глупый мозг: чего хочет ваша голова”, наш мозг считает, что поездки его отравляют. Находясь в автомобиле, самолете, поезде или лодке, мозг получает спутанные сигналы: мышцы вроде находятся в состоянии покоя, и в то же время глаза видят движение, уши воспринимают окружающий шум как перемещение. В результате происходит конфликт, и мозг теряется, не знает, как реагировать. Как объяснил Metro исследователь проблемы укачивания, мозгу начинает казаться, что в организм попал яд, и поэтому у человека включается рвотный рефлекс.

Почему вы стали изучать проблему укачивания?

Я изучал разные факторы современной жизни, которые заставляют наш мозг чувствовать себя озадаченным, как бы не в своей тарелке. Мир вокруг нас является таким, какой он есть, благодаря высокоинтеллектуальной человеческой деятельности. По сути человеческий мозг стал жертвой своего же успеха. Я пришел к выводу, что все это имеет негативное влияние на мозг. Решил доказать это, и укачивание - это хороший пример того, как мозг в определенных условиях начинает чувствовать себя некомфортно.

Почему именно укачивание?

В мире, где очень популярны путешествия, такая проблема становится все более актуальной. Также это важно и для путешествий в космос. Если изучить этот вопрос досконально, выяснить причины, то жизни многих людей станут намного проще. Также это может стать ключом к пониманию того, как мозг работает на фундаментальных уровнях. Эти исследования могут быть применены и в других научных изысканиях.

Что провоцирует укачивание?

Согласно общепринятой теории, искусственное движение, которое воспроизводит транспорт, не воспринимается мозгом. Происходит несовпадение сенсорных сигналов - мышцы находятся в состоянии покоя, но сам факт движения воспринимается органами чувств, теми же глазами, ушами. Части мозга, ответственные за сенсорные процессы начинаю путаться, так как возникает ощущение галлюцинаций. Мозг считает, что в организм попал яд и включается рвотный рефлекс, чтобы как бы избавиться от него.

А как насчет самоходных автомобилей?

Как выяснилось, такие автомобили провоцируют еще большее укачивание. Тело практически бездействует, и это провоцирует еще большее сенсорное несовпадение.

Как лучше всего бороться с укачиванием?

На этот счет есть много точек зрения. Можно смотреть в окно, фокусируясь на одной точке на горизонте – это уменьшает сенсорные несовпадения. Также неплохим средством считается имбирь, правда, мозгу он не особо помогает. И, конечно, существуют специальные медикаменты от укачивания. Правда, не всем взрослым они помогают, больше детям.

Дмитрий Беляев