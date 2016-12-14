Спасенный в Мурманске сурикат по кличке Тимон поселился в семье инспектора Росприроднадзора по Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Со слов сотрудников управления, малыш Тимон чувствует себя гораздо лучше, начал самостоятельно передвигаться, но до полного выздоровления продолжит регулярно посещать ветеринарную клинику вместе с новой хозяйкой.

Напомним, сурикат был найден у стен регионального управления Росприроднадзора в Мурманске на минувшей неделе и получил кличку Тимон.

В ветеринарной клинике зверю поставили диагноз: обморожение конечностей.

Сначала сотрудники управления выхаживали животное, делая уколы и нанося мазь на обмороженные участки, а затем его приютил государственный инспектор, так как прежний хозяин отказался забирать питомца домой.