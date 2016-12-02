Изъятые у Исаакиевского собора совы прошли часть осмотра, сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. Птицам был сделан рентген. Они пробудут на карантине еще около недели.

- У обоих птиц рахит, - рассказывает руководитель Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» Ксения Михайлова. - Та, что старше крепче, маленькая – очень слаба. Из выявленных патологий: хронический артрозо-артрит, возможно наличие разращения хрящевой ткани. Мускулатура плечевого и тазового пояса не разработана, дряблая. Печень незначительно увеличена. В лёгких очаговая пневмония. Не здоровы и почки, и кишечник.



Птицы не одомашнены, а это значит, что они могут жить в естественных условиях.

- Их нужно откормить мышами, отлетать в вольере и тогда к весне можно вернуть в природу, -отмечает Ксения. - Но сов еще не смотрел офтальмолог, пока нет заключения о том, как на них сказалось фотографирование и нарушение биологического ритма.

Специалисты комитета по природопользованию вновь обращаются к петербуржцам и гостям города с просьбой не поощрять фотографирование и видеосъемку с дикими животными, содержащимися в неволе, и просят сообщать о таких фактах в комитет по природопользованию по тел. 417-59-28.

Специалисты Комитета по природопользованию подчеркивают, что ушастые совы внесены в Красную книгу Санкт-Петербурга. Причинение вреда таким видам животных будет являться отягчающим обстоятельством при вынесении решения о наказании нарушителей закона.