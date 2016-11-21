В столичной квартире по неустановленным причинам возник пожар, который ликвидировали пожарно-спасательные подразделения.

В понедельник утром в МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу улица Добролюбова, дом 5. Всё началось с квартиры на пятом этаже, площадь пожара составила около 20 квадратрых метров.

К месту пожара незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Горевшую квартиру до прибытия пожарно-спасательных подразделений покинула хозяйка. На данный момент её осматривает наряд скорой помощи. В ходе проведения разведки и тушения пожара пожарно-спасательными подразделениями из соседних квартир спасены 6 человек.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован.