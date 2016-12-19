Подмосковные спасатели вытащили троих мужчин из провалившегося под лёд автомобиля на Иваньковском водохранилище.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса, сигнал о бедствии поступил спасателям Дубнинского территориального управления. Сообщалось, что машина с тремя пассажирами провалилась под лёд в районе острова Харинка.

Спасатели незамедлительно выехали на место ЧП. К этому моменту машина с пассажирами и водителем начала погружаться в воду.

"Не теряя ни секунды, с помощью конца Александрова они одного за другим вытащили пострадавших на безопасный участок водоема, что те даже промокнуть не успели, и на снегоходе отвезли в помещение поста, где оказали первую помощь", – сообщили в пресс-службе.

Спасатели предупреждают, что из-за неустойчивой декабрьской погоды и частой смены температур лед на водоемах становится непрочным и ломким.