Спасатели обнаружили пропавших на Эльбрусе туристов из Москвы. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС России.

– Спасателям удалось обнаружить троих альпинистов, запросивших помощи со склона Эльбруса, в настоящее время их спускают в поселок Терскол. Все они живы-здоровы, – сообщил изданию представитель ведомства.

В МЧС отметили, что москвичи пренебрегли рекомендациями спасательного отряда о том, чтобы отложить восхождение из-за ожидающегося ухудшения погоды на Эльбрусе.

Напомним, что сегодня в 13:17 на пульт МЧС поступило сообщение о троих туристах, которые терпят бедствие на южном склоне Эльбруса на высоте 4 100 метров.

Известно, что мужчины приехали из Москвы. они совершали восхождение на гору, но из-за сложных метеоусловий решили вернуться. Однако сделать это им не удалось – погода резко ухудшилась, в зоне восхождения пошёл снег, подул сильный ветер, видимость снизилась до нулевой.

На помощь туристам отправились спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе 5 человек и 2 единиц техники.